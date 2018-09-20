Роботи – воїни, домашні тваринки і жінки: операційні системи та штучний інтелект – Інсайдер, 20.09.2018
Як, насправді, живуть Роми. Найзакритіші табори в Україні – Інсайдер, 20.09.2018
Ексклюзивні подробиці ув’язнення Олега Сенцова. Навіщо Путіну українські заручники? – Інсайдер, 20.09.2018
Подвійне самогубство у Дніпрі. Навіщо успішні підлітки вкоротили собі віку в центрі міста? – Інсайдер, 20.09.2018
Хто з футболістів не платить аліментів? – Інсайдер, 06.09.2018
Як Вашим вибором маніплюють продавці в магазинах? – Інсайдер, 06.09.2018
Як поласувати ковбасою і не померти: жах чорного ринку м’яса – Інсайдер, 06.09.2018
Що чекає на Україну після ліквідації Захарченка – Інсайдер, 06.09.2018
Напад на журналіста програми «Інсайдер»
Як проходять перевірки декларацій депутатів та чиновників. «Інсайдер»
Інтерв’ю з розробником отрути «Новічок» – Сенсація від програми «Інсайдер»
Справа Скрипаля: ексклюзивне інтерв’ю «Інсайдера» з розробником отрути «Новічок»
Ексклюзивні подробиці ув’язнення Олега Сенцова – Інсайдер, четвер, 20:20
Антирейтинг продуктів: хто нас труїть? – Інсайдер, четвер, 20:20
Хто нас годує м’ясопродуктами небезпечними для життя – Інсайдер, четвер, 20:20
Незабутні канікули «слуг народу» – Інсайдер, четвер, 20:20
Інсайдер – хто знає, той не говорить, хто говорить, той – не знає
Ми знайшли тих, хто знає, і готовий говорити. Ці люди – «інсайдери», так називають «знавців», «посвячених», «професіоналів», тих хто знає. Знає іноді занадто багато. У кожному випуску – нові унікальні свідчення. І масштабне розслідування, засноване на даних інсайдерів.