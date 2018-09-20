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Останні випуски

Сюжети

07:40

Роботи – воїни, домашні тваринки і жінки: операційні системи та штучний інтелект – Інсайдер, 20.09.2018
08:48

Як, насправді, живуть Роми. Найзакритіші табори в Україні – Інсайдер, 20.09.2018
10:49

Ексклюзивні подробиці ув’язнення Олега Сенцова. Навіщо Путіну українські заручники? – Інсайдер, 20.09.2018
07:24

Подвійне самогубство у Дніпрі. Навіщо успішні підлітки вкоротили собі віку в центрі міста? – Інсайдер, 20.09.2018
08:48

Хто з футболістів не платить аліментів? – Інсайдер, 06.09.2018
09:40

Як Вашим вибором маніплюють продавці в магазинах? – Інсайдер, 06.09.2018
09:08

Як поласувати ковбасою і не померти: жах чорного ринку м’яса – Інсайдер, 06.09.2018
08:15

Що чекає на Україну після ліквідації Захарченка – Інсайдер, 06.09.2018
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Новини

Напад на журналіста програми «Інсайдер»

Як проходять перевірки декларацій депутатів та чиновників. «Інсайдер»

Інтерв’ю з розробником отрути «Новічок» – Сенсація від програми «Інсайдер»

Справа Скрипаля: ексклюзивне інтерв’ю «Інсайдера» з розробником отрути «Новічок»
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Анонси

00:14

Ексклюзивні подробиці ув’язнення Олега Сенцова – Інсайдер, четвер, 20:20
00:12

Антирейтинг продуктів: хто нас труїть? – Інсайдер, четвер, 20:20
00:14

Хто нас годує м’ясопродуктами небезпечними для життя – Інсайдер, четвер, 20:20
00:14

Незабутні канікули «слуг народу» – Інсайдер, четвер, 20:20
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Про проект

Про проект

Інсайдер – хто знає, той не говорить, хто говорить, той – не знає

Ми знайшли тих, хто знає, і готовий говорити. Ці люди – «інсайдери», так називають «знавців», «посвячених», «професіоналів», тих хто знає. Знає іноді занадто багато. У кожному випуску – нові унікальні свідчення. І масштабне розслідування, засноване на даних інсайдерів.

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Інформаційний марафон «Єдині новини» Зараз в ефірі Інформаційний марафон «Єдині новини» 15:00 Інформаційний марафон «Єдині новини» 18:00
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