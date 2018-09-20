Інсайдер – хто знає, той не говорить, хто говорить, той – не знає



Ми знайшли тих, хто знає, і готовий говорити. Ці люди – «інсайдери», так називають «знавців», «посвячених», «професіоналів», тих хто знає. Знає іноді занадто багато. У кожному випуску – нові унікальні свідчення. І масштабне розслідування, засноване на даних інсайдерів.